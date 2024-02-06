20 عاما على إطلاق "فيسبوك".. كم تغيّر على مدى عقدين؟

بلغ عمر "فيسبوك"، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي غيّر العالم، 20 عاما يوم 4 فبراير.

وفي هذين العقدين، تحول مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، من صبي مهووس إلى ملياردير في وادي السيليكون. وشهد المنتج الذي ابتكره تحولا مذهلا بالقدر نفسه.

تأسس "فيسبوك" في 4 فبراير 2004، وفي ذلك الوقت، كان المقصود من الموقع أن يحل مكان "الفيسبوك" الحقيقي الذي كان عبارة عن نشرة ورقية تصور طلاب ومعلمي جامعة هارفارد.

ولكن، بالمقارنة مع النسخة الحديثة من الموقع، قد يبدو الموقع في بداياته مجردا تماما، حيث لم يكن هناك ملف أخبار ولا جدول زمني أو تحديثات للحالة، وصورة واحدة فقط لكل ملف شخصي.

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وعندما تم إطلاق "فيسبوك" لأول مرة، كان المستخدمون بحاجة إلى عنوان بريد إلكتروني @harvard.edu حتى يتمكنوا من التسجيل، على الرغم من أن الأمر وصل طوال عام 2004 إلى جامعات أخرى أيضا، بما في ذلك ستانفورد وأكسفورد وكامبريدج.

ولم يصبح الموقع متاحا لعامة الناس حتى عام 2006، ويمكن لأي شخص يزيد عمره عن 13 عاما الاشتراك لأول مرة.

ولكن، في تلك السنوات بين تأسيس الموقع والانفتاح على الجمهور، تم إجراء الكثير من التغييرات الكبيرة، وأسقط "فيسبوك" "الـ" التعريف من اسمه بعد شراء النطاق facebook.com مقابل 200 ألف دولار.

ووقع التغيير الكبير الآخر في 5 فبراير 2006، أي قبل 20 يوما فقط من فتح "فيسبوك" للعالم، حيث أضاف الموقع النسخة الأولى من ملف الأخبار.

وبهذا التغيير، كانت هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها "فيسبوك" أكثر من مجرد مجموعة من الملفات الشخصية والمجموعات.

وكان هناك ميزة كلاسيكية أخرى قد تتذكرها من عصر "فيسبوك"، وهي زر النكز.

وفي صفحة الأسئلة الشائعة المبكرة من عام 2005، قال "فيسبوك" إن زر النكز تم إنشاؤه لأننا "اعتقدنا أنه سيكون من الممتع إنشاء ميزة ليس لها غرض محدد ومعرفة ما سيحدث بعد ذلك".

لكن هذه الميزة التي لا طائل من ورائها أثبتت أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى المستخدمين، أو إرسال موجة من النكزات الرقمية.

وكان 2008 عام التطورات المميزة لـ"فيسبوك"، حيث أطلقت الشركة خدمة Facebook Chat، خدمة المراسلة التي طوّرت إلى نسخة Messenger.

وفي عام 2009، حصلت الصفحة الرئيسية على بعض التحديثات التجميلية وبدأ تحديث الجدول الزمني في الوقت الفعلي.

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وحصل "فيسبوك" في عام 2010 على علامة تبويب الإشعارات لأول مرة في شريط التنقل العلوي.

وفي عام 2011، خضع "فيسبوك" لإصلاح شامل آخر أدى إلى التخلص من بعض الميزات القديمة. وأضاف جدولا زمنيا مرئيا يسمح لمستخدمي "فيسبوك" بسرد قصة حياتهم منذ ولادتهم وحتى يومنا هذا.

وفي العقد الماضي أو نحو ذلك، قدم "فيسبوك" عددا من الميزات الجديدة التي أضافت وظائف مختلفة إلى الموقع. وفي عام 2015، تم تقديم Facebook Live (البث المباشر).

وقدم "فيسبوك" فلاتر في Messenger وكاميرا داخل التطبيق وقصص "فيسبوك"، والتي يبدو أنها نشأت جميعها مع "سناب شات".

وفي الآونة الأخيرة، في عام 2022، أطلق "فيسبوك" خدمة الفيديو القصير: Reels.

ويواجه "فيسبوك" الآن انتقادات مفادها أن خوارزميته مسؤولة عن الترويج لمحتوى ضار وتحريضي.

وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، تم اتهام خوارزمية "فيسبوك" بترويج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

واعتذر زوكربيرغ للعائلات التي قالت إن أطفالها تعرضوا للأذى بسبب الموقع الاجتماعي، لكنه أصر على أن الشركة تبذل قصارى جهدها لحماية المستخدمين الصغار.

المصدر: ديلي ميل