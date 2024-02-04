غوغل تعزز قدرات خرائطها بالذكاء الاصطناعي

أعلنت غوغل أنها تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات Google Maps.

وأشارت غوغل على مواقعها الرسمية إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستدمجها في خرائطها ستسهل على المستخدمين العثور على الأماكن أو الأشياء التي تهمهم بسهولة، فبعض الأشخاص مثلا يهتمون بالسفر والبعض لديه حيوان أليف ويبحث عن مكان مناسب للتنزه معه، ومع إدخال كلمات دليلية بسيطة في قوائم البحث سيقوم الذكاء الاصطناعي بالبحث عن تلك الكلمات والأشياء المرتبطة بها، وستعرض خدمة Google Maps العديد من الخيارات المرتبطة بهذه الكلمات المفتاحية أو الأماكن التي يبحث عنها المستخدم.

وعلى سبيل المثال، إذا أراد شخص زيارة مدينة معينة، فما عليه إلا أن يدخل اسم المدينة في قائمة البحث في الخرائط، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بعملية بحث شاملة، وستعرض للمستخدم معلومات متنوعة حول أهم المعالم السياحية في المدينة، ومعلومات عن أماكن التسوق وأماكن النشاطات التجارية، كما ستظهر له صور لتلك الأماكن وتقييمات لها، واقتراحات للأماكن التي يمكن زيارتها.

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وتبعا لغوغل فإن لغات البرمجة (LLMs) ستقوم بتحليل المعلومات التفصيلية للخرائط حول أكثر من 250 موقعا حول العالم، وستساعد المستخدمين على العثور على الأماكن الذين يرغبون بزيارتها، وستعرض عليهم أفضل الخيارات.

المصدر: ferra.ru