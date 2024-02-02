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غوغل تدخل ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي إلى هواتفها

العالم الرقمي و Social media

غوغل تدخل ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي إلى هواتفها
Legion-Media
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أعلنت غوغل أنها بدأت بطرح ميزة جديدة في هواتف Pixel الحديثة، يمكن من خلالها إجراء عمليات البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة circle to search ستتوفر في هواتف Pixel 8 وPixel 8 pro، وستكون شبيهة بميزات البحث التي طرحتها سامسونغ في هواتف Galaxy S24 التي أطلقت مؤخرا.

وبواسطة هذه الميزة يمكن للمستخدم تحديد أي عنصر أو شيء يظهر على شاشة جهازه برسم دائرة حوله أو تعليمه بخطوط، ليقوم الهاتف بإجراء بحث عنه في الإنترنت وإعطاء المستخدم معلومات وبيانات عن الشيء الذي يبحث عنه.

والشيء المميز في هذه التقنية أيضا هو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لعمليات البحث السريعة داخل التطبيقات الأخرى في أنظمة Android، كما أن الميزة الجديدة تمكن المستخدم من تحديد الكلمات أو مقاطع من النصوص المكتوبة لإجراء عمليات بحث عنها.

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وتعد هذه الميزة خطوة مهمة لتطوير عمل الهواتف بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومكملة لميزات Lens التي طرحتها غوغل سابقا لمستخدمي الحواسب والأجهزة الذكية، ومن المتوقع أن تظهر العديد من الميزات المشابهة في الأجهزة الذكية خلال السنوات القادمة.

المصدر: 3dnews

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