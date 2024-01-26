تسريبات تكشف عن بعض مواصفات هواتف Pixel القادمة من غوغل

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بهواتف Pixel الجديدة التي ستطرحها غوغل لمنافسة هواتف سامسونغ وآبل الحديثة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن غوغل ستطرح هاتفين جديدين هما Pixel 9 وPixel 9 Pro، سيختلفان من حيث التصميم بشكل ملحوظ عن هواتف Pixel 8، وسيحصلان على كاميرات عالية الأداء.

وأشارت بعض المواقع إلى أن الهاتفين الجديدين سيحصلان على إطارت جانبية مسطحة كما في هواتف آيفون الجديدة، أما الإطار الذي توجد فيه عدسات الكاميرا على الواجهة الخلفية في هذه الأجهزة سيكون بيضوي الشكل ونافرا بشكل ملحوظ من هيكل الهاتف.

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ومن المفترض أن يحصل هاتف Pixel 9 على شاشة بمقاس 6.1 بوصة، وأن يأتي هيكله بأبعاد (152.8/71.9/8.5) ملم، أما هاتف ixel 9 Pro فسيأتي أكبر قليلا من حيث الحجم، وسيجهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة.

وستجهز الكاميرا الأساسية لهذين الهاتفين بعدسات للتصوير العريض وعدسات لتصوير الماكرو، وكما في هواتف Pixel السابقة ستزود هذه الكاميرات بتقنيات تجعلها مميزة في التصوير الليلي.

المصدر: 4pda