 
مباشر

الكشف عن هاتف Realme وتقنياته المميزة

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن هاتف Realme وتقنياته المميزة
youtube/China Gadgets
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wug2

نشرت بعض مواقع الإنترنت فيديوهات تظهر الهاتف الذي ستطرحه Realme قريبا، لتنافس به أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

ويأتي +Realme 12 Pro بتصميم مميز جدا، وهيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (161.5/74/8.8) ملم، وزنه 190غ.

وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Realme UI 5.0، ومعالج Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابات.

إقرأ المزيد
لمحبي المقتنيات المميزة.. Caviar تطلق هواتف Galaxy S24 Ultra مزينة بالذهب والأحجار الكريمة
لمحبي المقتنيات المميزة.. Caviar تطلق هواتف Galaxy S24 Ultra مزينة بالذهب والأحجار الكريمة

والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (65+50+8) ميغا بيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.2 للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: gsmarena

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا