الكشف عن هاتف Realme وتقنياته المميزة

نشرت بعض مواقع الإنترنت فيديوهات تظهر الهاتف الذي ستطرحه Realme قريبا، لتنافس به أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

ويأتي +Realme 12 Pro بتصميم مميز جدا، وهيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (161.5/74/8.8) ملم، وزنه 190غ.

وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Realme UI 5.0، ومعالج Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابات.

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والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (65+50+8) ميغا بيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.2 للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: gsmarena