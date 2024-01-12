موتورولا تستقبل العام الجديد بهاتف مميز

تستعد موتورولا لإطلاق هاتف Moto G Stylus الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بفضل تصميمه الأنيق وتقنياته المتطورة.

يأتي هاتف Moto G Stylus 5G -2024 بهيكل أنيق التصميم محاط بإطارات متينة، أبعاد هيكله (162.5/74.7/8.1) ملم، ووزنه 190 غ، كما حصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم ببعض التطبيقات وعناصر الجهاز عن بعد.

وشاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2200/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 377 شمعة/م تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عير شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

المصدر: gsmarena