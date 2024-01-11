MSI تتحدى سوني بجهاز مميز لمحبي ألعاب الفيديو

كشفت MSI عن منصة محمولة جديدة لألعاب الفيديو الإلكترونية، طوّرتها لتكون منافسا قويا لمنصات سوني.

وتأتي منصة MSI Claw A1M الجديدة بتصميم أنيق وهيكل يزن 675 غ، أبعاده (294/117/21.2) ملم.

وحصلت على شاشة IPS بمقاس 7 بوصات، بدقة 1080 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 500 شمعة/ تقريبا.

ولضمان الأداء الممتاز زوّدت هذه المنصة بمعالجات Intel Core Ultra -Meteor Lake المتطورة، وجهّزت بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تصل سعاتها إلى 1 تيرابايت.

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وجهّزتها MSI بمنفذ لشرائح microSD، ومنفذ للسماعات، ومكبرات صوت عالية الأداء، وأنظمة تبريد تعتمد على مراوح صغيرة، وتقنيات Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4 لتأمين الاقتران السريع مع الشبكات والأجهزة الإلكترونية، كما زوّدتها ببطارية تكفيها لتعمل لأكثر من ساعتين في حال الاستخدام المكثف.

ومن المفترض أن تطرح من هذه المنصة عدة نسخ بأسعار تتراوح ما بين 699 و799 دولارا.

المصدر: 3dnews