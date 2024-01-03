أشهر الحواسب اللوحية لعام 2023

ظهرت عام 2023 العديد من الحواسب اللوحية المتطوّرة، لكن بعض هذه الأجهزة تميّز بقدراته الممتازة وتقنياته الحديثة التي حصل عليها.

Galaxy Tab S9 FE:

اعتبر هذا الجهاز من بين أكثر الحواسب اللوحية تميزا لعام 2023 لسعره المنافس وتقنياته الممتازة، ومنها الشاشة التي أتت بمقاس 10.9 بوصة بدقة (2304/1440) بيكسل، بتردد 90 هيرتزا.

ويعمل هذا الحاسب بنظام Android 13 قابل للتحديث، ومعالج Exynos 1380 المطور بتقنية 5 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC .

كما جهّز بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل، ولوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

Apple iPad Pro 12.9:

أعلن عن هذا الحاسب أول مرة عام 2022 لكنه حقق مبيعات ممتازة عام 2023 كونه أحد أكبر وأفضل الحواسب التي أعلنت عنها آبل، وحصل هذا الجهاز على شاشة بمقاس 12.9 بوصة، دقة عرضها (2732/2048) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1000 شمعة/م.

ويوفر الأداء الممتاز له نظام iPadOS 16.1 القابل للتحديث، ومعالج Apple M2، وذواكر وصول عشوائي 8 و 16غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، و2 تيرابايت، وكاميرا أساسية 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 12 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 10758 ميلي أمبير .

Huawei MatePad Pro 13.2:

تميز هذا الحاسب بشاشته الكبيرة التي أتت بمقاس 13.2 بوصة بدقة عرض (2880/190) بيكسل، وحصل على أداء ممتاز بفضل معالج Kirin 9000S، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

وحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وزوّد ببطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 88 واطا.

Google Pixel Tablet 2023:

صمم هذا الجهاز لمحبي الأداء الممتاز، وحصل على نظام Android 13 قابل للتحديث إلى Android 14، وجهّز بمعالج Google Tensor G2 الذي طورته غوغل بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G710 MP7.

ودعمته غوغل بذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وبتقنيات التحكم الصوتي، وجهّزته بمنفذ USB Type-C 3.2 (Gen 1)، وبطارية بسعة 7020 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

HTC A103 Plus:

أعاد هذا الجهاز HTC للمنافسة في سوق الحواسب اللوحية بفضل سعره المنافس وتقنياته الجيدة، وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة، وعلى نظام تشغيل Android 13، ومعالج Mediatek MT8768A، ومعالج رسوميات PowerVR GE832.

إقرأ المزيد

وزوّد بذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وكاميرتين أمامية وخلفية بدقة 5 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.

المصدر: RT