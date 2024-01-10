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هيئة روسية: الهاكرز يسرّبون 5 تيرابايت من البيانات الشخصية للروس خلال عطلة رأس السنة

العالم الرقمي و Social media

هيئة روسية: الهاكرز يسرّبون 5 تيرابايت من البيانات الشخصية للروس خلال عطلة رأس السنة
m.5-tv.ru
صورة أرشيفية
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نشر الهاكرز أكثر من 5 تيرابايت من البيانات الشخصية للروس عبر الإنترنت، في الفترة من 1 إلى 9 يناير عام 2024.

وهو ما يزيد بنسبة 10٪ عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. أفادت بذلك وكالة "نوفوستي"، نقلا عن المعلومات الواردة من خدمة Solar Group  التي تراقب التهديدات الرقمية الخارجية.

وأشار رئيس الخدمة ألكسندر فوراسكو إلى أنه تمت إتاحة 324 ألف عنوان بريد إلكتروني و274.9 ألف رقم هاتف للناس. وحسب المصدر فإن القطاع المالي، فضلا عن قطاعات الاتصالات والتجارة بالتجزئة والقطاع العام وقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات، كانت الأكثر تضررا من التسريبات.

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يذكر أن البنك المركزي الروسي كان قد تحدث في وقت سابق عن العبارات الأكثر شيوعا للمحتالين عبر الهاتف، وعند سماعها يجب عليك إنهاء المحادثة على الفور. وأصبحت إحدى العبارات الأكثر شيوعا بين المحتالين "الحساب الآمن".

وأشار المركزي أيضا إلى أنه بعد العبارات المتعلقة بـ "تقديم طلب للحصول على قرض" يجب عليك إنهاء المكالمة حتى لا تقول أي شيء غير ضروري ولا تخسر المال. وفي بعض الأحوال يزعم أن أحد موظفي بنك روسيا يتصل بك، لكن الموظفين الحقيقيين لا يتصلون بالمواطنين لإجراء أي معاملات مصرفية.

المصدر: نوفوستي

 

 

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