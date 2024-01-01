أفضل الساعات الذكية لعام 2023

تنافست العديد من الشركات عام 2023 في مجال الساعات الذكية، وأطلقت بعضها ساعات لاقت رواجا كبيرا لما حملته من مواصفات وميزات متطورة.

Apple Watch Ultra 2:

اعتبرت هذه الساعة من أفضل الساعات بالنسبة لمحبي أجهزة آبل كونها تقترن بشكل ممتاز مع مختلف أجهزة الشركة، فضلا عن حصولها على هيكل متين مصنوع من أجود المواد، كما جهّزت بتقنيات وحساسات تساعد على التحكم بها عبر الإيماءات، وزودت بتقنيات للتحكم بها صوتيا عبر مساعد Siri.

Smasung Galaxy Watch6:

حصلت ساعات Galaxy Watch6 بمقاس 40 ملم على شاشة Super AMOLED بمقاس 1.3 بوصة، دقة عرضها (432/432) بيكسل، وبطارية بسعة 300 ميلي أمبير، أما نموذج 44 ملم فجهز بشاشة بمقاس 1.5 بوصة دقة عرضها (480/480) ميلي أمبير، وبطارية بسعة 425 ميلي أمبير.

توفر هذه الساعات ميزات متطورة لقياس معدلات النشاط البدني وميزات لمراقبة معدلات النبض ومستوى الأكسجة في الدم، إضافة إلى ميزات تحديد المواقع، ويمكنها الاقتران بسرعة مع مختلف الهواتف والأجهزة الذكية.

Huawei Watch GT 4:

يأتي النموذج الأساسي من Watch GT 4 بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (46/46/10.9) ملم، وزنه 37 غ، كما طرحت من هذه الساعة عدة نماذج، منها نماذج نسائية أنيقة.

وتتمتع ساعات Watch GT 4 الجديدة بحماية ممتازة من الماء، تمكن من استعمالها تحت الماء حتى عمق 50 م، كما جهزت بشاشات AMOLED بدقة (466/466) بيكسل، وحصلت على واجهات تشغيل متنوعة لشاشاتها.

Xiaomi Watch 2 Pro:

حصلت هذه الساعة على هيكل متين مقاوم للماء والكهرباء، وجهّزت بتقنيات eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وحصلت على شاشة AMOLED بمقاس 1.43 بوصة دقة عرضها (466/466) بيكسل، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا.

وزودت بنظام تشغيل Android Wear OS 3.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.

Google Pixel Watch 2:

ومن أكثر ما يميز هذه الساعة هو تصميمها الأنيق وشاشتها المنحنية التي حصلت على حماية ممتازة من الصدمات والخدوش بفضل زجاج Gorilla Glass 5، كما أن هيكلها حصل على إطار متين مصنوع من الستانلس، وجاء محميا ضد الماء والغبار وفق معيار 5ATM.

وحصلت الساعة على شاشة مستديرة من نوع AMOLED بمقاس 1.2 بوصة، دقة عرضها (384/384) بيكسل، معدل سطوعها 453 شمعة/م، ومزودة بتقنية Always-on display.

وتعمل بنظام Android Wear OS 4، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno A702، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت.

Garmin Venu 3S:

تعتبر هذه الساعة من بين أفضل الساعات الذكية التي ظهرت عام 2023، وحصلت على هيكل متين مقاوم للماء والغبار، وزوّدت بشاشة AMOLED بمقاس 1.4 بوصة، كما جهزت بتقنيات متطورة لتحديد المواقع.

المصدر: RT