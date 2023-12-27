آبل تخطط لتوسيع إنتاجها في الهند

ذكرت صحيفة Economic Times أن شركة آبل تجري محادثات مع عدة شركات، لتوسيع إنتاج مكونات أجهزتها في الهند.

وجاء في منشور للصحيفة:"تجري شركة آبل محادثات مع شركة تصنيع المكونات مثل Indian Aequs Group وشركة تصنيع الكاميرات والعدسات التايوانية Rayprus Technologies، بهدف توسيع عمليات التصنيع في الهند، كما تجري مفاوضات أولية مع شركة Dixon Technologies المنظمة للعقود من أجل تنويع سلاسل التوريد من الصين".

ومن جهته قال رئيس جمعية الهواتف الخلوية والإلكترونيات الهندية بانكاج موهيندرو:" إن إمكانات وآفاق تصنيع الإلكترونيات في الهند تمثل فرصة للشركات المصنعة للإلكترونيات لدخول هذا القطاع في البلاد، وهذا الأمر سيساهم في توسيع وتعزيز استدامة الصناعة".

وأضاف:"إذا فعلنا الأمور بشكل صحيح، فإن الشركات الرائدة في سلسلة التصنيع العالمية مثل Apple وDell وHP وFoxconn ستكون قادرة على التفكير في إشراك الموردين الهنود".

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وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أوائل ديسمبر الجاري أن آبل كانت تبحث عن موردين جدد، بما في ذلك الهند واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، للحصول على المكونات الأساسية لتصنيع أجهزتها في الهند، وذلك بسبب التأخير في توريد المكونات من الصين، وخاصة البطاريات وعدسات الكاميرات وأجهزة الشحن اللازمة لإنتاج أجهزة iPhone وiPad.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن شركة Tata Electronics، المورد الهندي الوحيد لشركة آبل حاليا، تخطط لمضاعفة إنتاجها لهياكل هواتف آيفون، ويرى المحللون أن هذه الشركة تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في الهند.

المصدر: نوفوستي