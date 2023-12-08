وسائل الإعلام: "آبل" ستنتج ربع إجمالي أجهزة "آيفون" في الهند

تخطط شركة "أبل" الأمريكية لإنتاج أكثر من 50 مليون جهاز آيفون في الهند، سنويا، خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

أفادت بذلك صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر لها.

وقالت الصحيفة: "تخطط شركة "آبل" وفروعها لإنتاج أكثر من 50 مليون جهاز آيفون في الهند سنويا على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، مع خطط لإنتاج عشرات الملايين من الأجهزة الإضافية لاحقا".

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وقالت المصادر، إنه إذا مضت الخطط قدما، فسوف تمثل الهند ربع الإنتاج العالمي من هواتف "آيفون"، وستزداد هذه الحصة بحلول نهاية العقد الجاري. ويتوقع أن يبدأ مصنع " Foxconn " الذي يجري بناؤه في ولاية كارناتاكا الجنوبية العمل في أبريل المقبل، وأن ينتج 20 مليون هاتف محمول سنويا، ومعظمها من أجهزة آيفون على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وقالت المصادر إن شركة "آبل" اختارت الهند كموقع لها لمرحلة إنتاج أجهزة iPhone ذات الأسعار المنافسة نسبيا والتي سيتم بيعها في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب "بلومبرغ"، تخطط مجموعة Tata Group الهندية لبناء أحد أكبر مصانع تجميع iPhone في البلاد، في جنوب الهند.

يذكر أن شركة "آبل" عززت على مدى السنوات القليلة الماضية عملياتها في الهند وأصبحت أكبر مصدّر للهواتف المحمولة من هذه الدولة. بينما بدأت شركة Foxconn Technology Group التايوانية، وهي أكبر شركة مصنعة للإلكترونيات ومجمّعة لأجهزة iPhone في إنتاج iPhone 15 في مصنع بولاية تاميل نادو الهندية. وهناك نوعان مختلفان من الهاتف الذي يتم إنتاجه في الهند، وهما iPhone 15 وiPhone 15 Plus.

المصدر: نوفوستي