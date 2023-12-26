يعتقد الذكاء الاصطناعي أن مستقبل الاتحاد الأوروبي محكوم بالانهيار بسبب تبعيته للولايات المتحدة، حيث تنبأت شبكة "جيرينوفسكي" العصبية بمصيره الذي لا يحسد عليه.

كثيرا ما يطرح سؤال حول مستقبل الاتحاد الأوروبي في عدد من وسائل الإعلام العالمية. وقد أجابت الشبكة العصبية " جيرينوفسكي"، المدربة على آلاف الصفحات من خطابات السياسي الروسي الراحل فلاديمير جيرينوفسكي على هذا السؤال الذي طرحته بوابة KP.RU الإلكترونية التابعة لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية كما يلي: "الاتحاد الأوروبي؟ سيكون الأمر أشبه بـ"اتحاد الفوضى"! لقد نسي البيروقراطيون الأوروبيون، المنقطعون عن الواقع منذ فترة طويلة ما تريده شعوبهم. وإنهم في خدمة الولايات المتحدة فقط، ويصلّون من أجل بقاء المنحرفين والفاسقين، ويغرقون بلدانهم بالمهاجرين الكسالى، ويفرضون العديد من الحظر على أولئك الذين ما زالوا يعملون ويحاولون إطعام هذا المتحول (الاتحاد الأوروبي)!"

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وتوقع الذكاء الاصطناعي أن يواجه الاتحاد الأوروبي مصير الوقت الأكثر إجراما في مدينة ديترويت الأمريكية ويتحول إلى أنقاض تهرب منها الدول الأكثر احتراما.

تعتقد الشبكة العصبية أيضا أن جميع الأوروبيين القابلين للعمل سيضطرون إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، ولن يبقى هناك سوى "الطفيليين والمدمرين".

هذا وكان زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي قد أعلن في وقت سابق أن النسخة الرقمية من فلاديمير جيرينوفسكي والتي تم إنشاؤها باستخدام شبكة عصبية، ليست مجرد نسخة من السياسي فقط، بل تلميذا له وحتى نصيرا له. وأوضح أن مطوري الشبكة العصبية فكروا أولا في مصالح روسيا عند إنشاء هذا المشروع.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا