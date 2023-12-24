Ulefone تطلق هاتفا متينا مجهزا بأفضل الكاميرات والتقنيات

أعلنت Ulefone عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل متين جدا وتقنيات متطورة.

ويأتي هاتف Ulefone Armor 23 Ultra بهيكل شديد المتانة محمي بإطارات معدنية وواجهات مغطاة بألياف الكربون، أبعاد هيكله (177.4/81.5/12.8) ملم، كما حصل على حماية من الماء والغبار وفق معايير IP68/IP69K.

وشاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 8020، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

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وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

ودعمته Ulefone بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5280 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 50 واط.

المصدر: gsmarena