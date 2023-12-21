تحقيق "الغارديان" حول استخدام الأطفال لـ"تيك توك" يثير جدلا كبيرا!

يواجه "تيك توك" تساؤلات عدة حول الضمانات للمستخدمين الصغار في العمر، بعد تحقيق مثير للجدل أجرته "الغارديان".

وكشف التحقيق أنه طُلب من المشرفين السماح للأطفال دون سن 13 عاما بالبقاء على المنصة، إذا زعموا أن والديهم يشرفون على حساباتهم.

وفي أحد الأمثلة التي رصدتها "الغارديان"، سُمح لمستخدم أعلن أنه يبلغ من العمر 12 عاما في السيرة الذاتية لحسابه (تحت الحد الأدنى 13 عاما)، بالبقاء على المنصة لأن ملف التعريف الخاص به ذكر أن الحساب يديره والديه.

وعند سؤال محلل الجودة في "تيك توك"، وهو شخص مسؤول عن أي استفسارات تتعلق بالإشراف على قوائم انتظار الفيديو، عما إذا كان ينبغي حظر حساب المستخدم، قال إنه إذا كانت السيرة الذاتية للحساب تشير إلى إدارته من قبل الوالدين، فيمكن للمشرفين السماح للحساب بالبقاء على المنصة.

وبُعثت الرسالة في دردشة جماعية مع أكثر من 70 مشرفا، وهم مسؤولون عن النظر في المحتوى الذي يأتي معظمه من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويُزعم أيضا أنه تم إخبار المشرفين في الاجتماعات أنه إذا كان أحد الوالدين في خلفية مقطع الفيديو، أو إذا كانت السيرة الذاتية تشير إلى أن الحساب يديره أحد الوالدين، فيمكن لهذه الحسابات البقاء على المنصة.

وقال أحد الموظفين في "تيك توك" إنهم يعتقدون أنه "من السهل للغاية تجنب التعرض للحظر بسبب كونك دون السن القانونية. وبمجرد أن يعلم الطفل أن هذا الأمر ناجح، سيخبر أصدقاءه".

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وكشفت منصة "تيك توك" أنه من الخطأ الادعاء بالسماح للأطفال دون سن 13 عاما بالدخول إلى المنصة، إذا ذكروا في سيرتهم الذاتية أن الحساب يديره شخص بالغ.

وقال متحدث باسم الشركة: "هذه الادعاءات حول سياسات "تيك توك" خاطئة أو مبنية على سوء فهم، في حين أن "الغارديان" لم تقدم لنا معلومات كافية حول ادعاءاتها الأخرى للتحقيق فيها. وتنطبق إرشادات مجتمعنا بالتساوي على جميع المحتويات الموجودة على "تيك توك" ولا نسمح لمن تقل أعمارهم عن 13 عاما بدخول منصتنا".

وتقول "تيك توك" على موقعها على الإنترنت إنها "ملتزمة بشدة بضمان أن تكون "تيك توك" تجربة آمنة وإيجابية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. يجب أن يكون عمرك 13 عاما أو أكبر حتى يكون لديك حساب".

وتضيف "تيك توك" إنه يتعين على جميع المستخدمين المرور عبر بوابة عمرية إلزامية للتسجيل للحصول على حساب، وأنه بين أبريل ويونيو من هذا العام وحده، أزالت أكثر من 18 مليون حساب مشتبه به دون السن القانونية على مستوى العالم.

ودخلت "تيك توك" في خلافات مع المنظمين بشأن إدارتها لحسابات المستخدمين دون سن 18 عاما. وفي سبتمبر، فرضت هيئة مراقبة البيانات الإيرلندية غرامة قدرها 345 مليون يورو لخرقها قانون بيانات الاتحاد الأوروبي في تعاملها مع حسابات الأطفال، بما في ذلك الفشل في حماية محتوى المستخدمين القاصرين من العرض العام.

وفي أبريل، فرضت هيئة تنظيم البيانات في المملكة المتحدة غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني على "تيك توك"، بزعم إساءة استخدام بيانات الأطفال دون سن 13 عاما.

ولا تشير "تيك توك" إلى التنازل عن الإشراف الأبوي في إرشادات مجتمعها.

وكانت "الغارديان" تحقق في تطبيق "تيك توك" وسط قلق مستمر بشأن كيفية إدارته لأكثر من مليار مستخدم حول العالم، وشهدت اتصالات داخلية من المرجح أن تثير أسئلة جديدة حول كيفية مراقبة التطبيق.

المصدر: الغارديان