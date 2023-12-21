بيانات: تعطل منصة X

أبلغ مستخدمو منصة x (تويتر سابقا) عن مواجهتهم أعطالا في استخدام المنصة، بحسب بيانات موقع down detector.

وحسب الموقع فإن أكثر من 79 ألف شخص أبلغوا عن عطل حتى الساعة 7:39 صباح اليوم الخميس.

وقال 71% منهم أنهم يواجهون عطلا في استخدام التطبيق التابع للمنصة التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، فيما قال 23% أنهم يواجهون عطلا في استخدام الموقع.

يذكر أن من يحاول فتح حسابه على المنصة، تصله رسالة welcome to x، أهلا بك في X، دون أن يتمكن من فتح صفحته الخاصة، أو رؤية المنشورات على الحسابات الأخرى التي يتابعها.

وواجه المستخدمون مشكلات في التحميل على X Pro، المعروفة بـ TweetDeck سابقا، مع رسالة تقول "في انتظار المشاركات".

المصدر: RT