آبل تمنح هواتف آيفون ميزات مهمة مع تحديث iOS الجديد

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، حمل معه العديد من الميزات المهمة لهواتف آيفون.

ومن أبرز الأمور التي ظهرت في تحديث iOS 17.2 الجديد هو تطبيق Journal أو "اليوميات"، والذي يمكن للمستخدمين من خلاله تدوين مذكراتهم اليومية بطرق مميزة، ويعتمد هذا التطبيق على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويقدم اقتراحات لتشجيع المستخدمين على تدوين المذكرات، كما يقدم لهم إشعارات تذكير بالأحداث التي تهمهم.

ويوفر التطبيق المذكور للمستخدمين إمكانية كتابة خواطرهم وملاحظاتهم مع إضافة الصور والموقع الجغرافي، وخيارات تشفير المحتوى والبيانات عبر بصمة الوجه أو بصمة الإصبع، وتخزين هذه البيانات غبر خدمات آبل السحابية.

ويدعم الإصدار الجديد أيضا إمكانيات تصوير "الفيديو المكاني" الثلاثي الأبعاد لصنع مقاطع فيديو يمكن مشاهدتها باستخدام النظارة الذكية التي ستعلن عنها آبل لاحقا.

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ومع الإصدار تطورت أيضا إمكانيات تطبيق الطقس في هواتف آيفون ليكون التطبيق قادرا على عرض كميات الهطول المطرية المتوقعة خلال 10 أيام، وأضيفت إلى التطبيق خريطة الرياح وتقويم القمر التفاعلي.

وأشارت آبل إلى أن iOS 17.2 سيعالج بعض المشكلات التقنية التي ظهرت في هواتف آيفون سابقا.

المصدر: 3dnews