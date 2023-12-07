سامسونغ تطور "حاسبا مصفحا" يعمل بنظام أندرويد

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن سامسونغ تعمل على تطوير حاسب لوحي جديد شديد المتانة، يعمل بنظام أندرويد.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الحاسب سيحمل اسم Galaxy Tab Active 5، وسيحصل على هيكل متين محمي بإطارات معدنية وطبقات من البلاستيك والمطاط، وستغطى شاشته بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وتشير المعلومات التي تم الحصول عليها من هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC إلى أن الجهاز سيأتي بطرازين، وستعمل نماذجه مع شبكات 5G و Wi-Fi.

ومن المرجح أن يزود الجهاز بذواكر تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر شائح microSD، وبذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت.

وسيعمل الحاسب على الأرجح بمعالج Qualcomm Snapdragon 778، كما سيزود بشاشة مقاس 10.1 بوصة، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

المصدر: ixbit