بلاغات حول مشاكل مؤقتة في تطبيق "تلغرام"

ذكر موقع متخصص في تتبع أعطال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، يوم الخميس، أن مستخدمي موقع "تلغرام" يواجهون مشاكل مؤقتة في استخدامه، فيما تم الإبلاغ عن ذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال موقع "داون ديتيكتور"، في تقرير عن التطبيق، إنه "تم الإبلاغ عن وجود مشاكل في استخدام التطبيق بناء على بلاغات عدد من المستخدمين".

وتم الإبلاغ عن وجود مشاكل في استخدام التطبيق من موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما لوحظ من بيانات خدمة "سبوي تلغرام"، حدوث أعطال في تشغيل التطبيق، حيث "اشتكى 2158 مستخدما من تشغيل الخدمة".

وتم الإبلاغ عن المشكلات خلال الـ 24 ساعة الماضية من موسكو بنسبة 36%، وبطرسبورغ بنسبة 13%، وإقليم كراسنودار جنوب روسيا بنسبة 13%، وكذلك في مقاطعة فورونيج 4% ومقاطعة فولغوغراد 3%.

ووفقا لبيانات "داون ديتيكتور"، لوحظت مشاكل مؤقتة أيضا في الولايات المتحدة. كما يشكو معظم المستخدمين 60% من الاتصال، و25% يلاحظون أن التطبيق لا يعمل لديهم، ولا يتم تحميل الدردشات بنسبة 15%.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: تاس