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خلل شامل مؤقت في عمل ماسنجر "تيلغرام"

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خلل شامل مؤقت في عمل ماسنجر
Sputnik
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أفاد موقع Downdetector بحدوث انقطاع كبير في عمل Telegram، ونتيجة لذلك لم يتمكن عدد كبير من المستخدمين من استخدام الماسنجر(برنامج المراسلة) لمدة 15 دقيقة.

ولا تزال مجهولة حتى الآن أسباب هذا الخلل الذي حدث في عمل "تيلغرام"، إلا أنه بات يعمل في الوقت الراهن بشكل طبيعي وكالمعتاد.  

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ويشار إلى أن هذا هو الفشل الثاني في عمل "تيلغرام"، خلال يوم 24 يونيو 2023.

ففي العديد من مناطق روسيا وفي خارج حدودها، تم الإبلاغ عن انقطاع في عمل هذا الماسنجر.

وبالإضافة إلى موسكو وبطرسبورغ وعدد من المناطق الأخرى في روسيا، لم يعمل الماسنجر في كييف ومنطقة خاركوف.

المصدر: .kp.ru

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