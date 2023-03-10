ميزة لتوفير الطاقة وتقنيات مميزة جديدة تظهر في "تليغرام"

أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" الشهير عن إطلاق إصدار جديد للتطبيق، حمل معه العديد من الميزات العملية والمفيدة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات التي حصل عليها الإصدار الجديد من "تليغرام" هي ميزة توفير الطاقة المحسّنة، والتي تعمل على إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة والتأثيرات المرئية الأخرى للحفاظ على طاقة البطارية وتحسين الأداء على الأجهزة.

وتبعا للمطورين، عند تفعيل الميزة الجديدة تقوم الميزة بإيقاف بعض المؤثرات المرئية في التطبيق عند انخفاض مستوى شحن بطارية الهاتف أو الجهاز الذكي، ويمكن التحكم بهذه الميزة لتقوم بإيقاف تأثيرات معينة بشكل انتقائي.

ويتيح الإصدار الجديد من "تليغرام" أيضا إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو والبودكاست والرسائل الصوتية والفيديو بأي سرعة - من 0.2x إلى 2.5x.

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وبالإضافة إلى ما سبق حصل التطبيق على دعم محسن للمجلدات في أنظمة iOS ، وفرز حزم الملصقات حسب وقت الاستخدام، وتمت إضافة رموز تعبيرية جديدة، وأضيفت ميزات جديدة إلى "تليغرام" لدعم الروبوتات الرقمية لتصف المحتوى بلغات جديدة.

في مجموعات "تليغرام" التي يصل عدد مستخدميها إلى 100 شخص بات بالإمكان الآن معرفة وقت قراءة الرسالة من قبل كل مشترك في المجموعة.

المصدر: فيستي