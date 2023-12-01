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مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة مهمة لمستخدمي الحواسب

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة مهمة لمستخدمي الحواسب
Globallookpress
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أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت باختبار ميزة جديدة لمستخدمي أنظمة ويندوز على الحواسب.

وأشارت الشركة إلى أن ميزة "توفير" الطاقة الجديدة متاحة حاليا لمستخدمي الإصدار التجريبي لنظام التشغيل Windows 11 Canary بنسخة 26002.

ونوهت إلى أن الميزة الجديدة وجدت لـ"تحسين وتوسيع" إمكانيات توفير الطاقة في الحواسب، وأنها ليست مخصصة للحواسب المحمولة فقط كما في ميزات "توفير استهلاك البطارية"، بل ستعمل مع الحواسب المكتبية الكبيرة أيضا.

مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة مهمة لمستخدمي الحواسب
3dnews/microsft

ويستطيع المستخدمون التحكم بهذه الميزة وجعلها تعمل بشكل دائم، أو تتفعل تلقائيا في حال انخفض مستوى شحن البطارية في الحاسب إلى مستوى معين، لكن مايكروسوفت ذكرت أن استعمالها سيؤثر بعض الشيء على أداء الأجهزة، لذا لا يفضل أن تكون مفعلة عند تشغيل ألعاب الفيديو الحديثة على سبيل المثال.

وتساعد هذه الميزة تبعا لمايكروسوفت في تقليل استهلاك الطاقة عندما يكون الحاسب موصول مباشرة بمصدر طاقة خارجي أيضا.

مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة مهمة لمستخدمي الحواسب
3dnews/microsft
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ويمكن تفعيل الميزة من خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات السريعة في الحاسب، والانتقال إلى خيار "النظام"، ومن ثم خيار "الطاقة، وبعدها خيار "توفير الطاقة"، كما يمكن ضبط الميزة بحيث يتوقف تفعيلها تلقائيا عندما يمتلئ شحن بطارية الحاسب لحد معين.

المصدر: 3dnews

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