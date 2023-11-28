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أفضل حاسب أندرويد من Honor يأتي بمواصفات وأسعار منافسة

العالم الرقمي و Social media

أفضل حاسب أندرويد من Honor يأتي بمواصفات وأسعار منافسة
youtube/ ЗВЕРЬЕ
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بدأت Honor ببيع حاسبها للوحي الجديد، الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة.

ويأتي حاسب Honor Pad X9 بهيكل متين محمي بواجهات وإطارات مصنوعة من الألومينيوم. أبعاد هذا الجهاز (267.3/167.4/6.9) ملم، ووزنه 495 غ.

أما شاشته فأتت TFT LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 203 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MagicOS 7.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 685، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

وحصل على كاميرتين أمامية وخلفية دقة كل منهما 5 ميغابيكسل، ويمكنهما توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، كما جهّز بلوحة مفاتيح خارجية يمكن إقرانها عبر منافذ مغناطيسية.

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ودعمته Honor بمنفذ USB Type-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات Accelerometer، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير، أما سعره فنحو 250 يورو.

المصدر: Gsmarena

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