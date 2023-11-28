أفضل حاسب أندرويد من Honor يأتي بمواصفات وأسعار منافسة

بدأت Honor ببيع حاسبها للوحي الجديد، الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة.

ويأتي حاسب Honor Pad X9 بهيكل متين محمي بواجهات وإطارات مصنوعة من الألومينيوم. أبعاد هذا الجهاز (267.3/167.4/6.9) ملم، ووزنه 495 غ.

أما شاشته فأتت TFT LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 203 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MagicOS 7.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 685، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

وحصل على كاميرتين أمامية وخلفية دقة كل منهما 5 ميغابيكسل، ويمكنهما توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، كما جهّز بلوحة مفاتيح خارجية يمكن إقرانها عبر منافذ مغناطيسية.

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ودعمته Honor بمنفذ USB Type-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات Accelerometer، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير، أما سعره فنحو 250 يورو.

المصدر: Gsmarena