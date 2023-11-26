معالج AMD الجديد يحقق أرقاما قياسية عالمية في الأداء!

أعلنت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن معالج Ryzen Threadripper PRO 7995WX الذي طورته AMD تمكن من تسجيل أرقام قياسية جديدة في مختلف المعايير.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المعالج تمكن من تسجيل أكثر من 200 نقطة على معيار Cinebench R23، وذلك بعد أن أجريت عليه اختبارات لمعرفة قدرات أنويته مجتمعة في وضعيات تشغيل مختلفة، حيث وصل تردد الأنوية إلى أكثر من 6.0 غيغاهيرتز، ويعتبر هذا الرقم رقما عالميا آخر يسجله هذا المعالج في مجال الأداء.

ويجري خبراء التقنية منذ شهر تقريبا اختبارات متنوعة على معالجات Ryzen الجديدة من AMD، وأخضعوا معالج Ryzen Threadripper PRO 7995WX لاختبارات استعملوا فيها "التبريد الهوائي" و"التبريد بالنتروجين السائل" و "نظام التبريد بالسوائل" لتكون أنويته مستقرة وتحقق أكبر قدر من الأداء أثناء الاستعمال المكثف.

إقرأ المزيد

والمميز في معالج Ryzen Threadripper PRO 7995WX الجديد هو احتوائه على 96 نواة يمكن أن تعمل مجتمعة لتحقيق أداء غير مسبوق وجعل الإلكترونيات والأجهزة الذكية تعالج البيانات بسرعة كبيرة جدا.

المصدر: 3dnews