غوغل تبدأ بحذف الحسابات "غير النشطة" يوم الجمعة.. كيف تتجنب ذلك؟!

سيفقد الملايين من مستخدمي Gmail إمكانية الوصول إلى حساباتهم غير النشطة في محاولة من غوغل لردع المحتالين من الوصول إلى بيانات المستخدم.

وستختفي حسابات Gmail التي لم تُستخدم خلال العامين الماضيين بدءا من يوم الجمعة القادم، بالإضافة إلى كل المحتوى الموجود في تطبيقات Google Drive وDocs وCalendar وMeet وGoogle Photos المرتبطة.

وقالت الشركة إنها سترسل للمستخدمين عدة إشعارات تفيد بأنه من المقرر حذف حساب Gmail الخاص بهم، ما يتيح لهم الوقت لتسجيل الدخول والتفاعل مع المحتوى لتجنب فقدانه إلى الأبد.

ومع ذلك، لا يكفي تسجيل الدخول إلى Gmail وحده إذا كنت تريد حماية الصور المحفوظة والمستندات الأخرى، حيث سيحتاج المستخدمون إلى الوصول إلى حسابات صور غوغل الخاصة بهم لتجنب فقدان ذكرياتهم.

وأعلنت غوغل عن تغيير السياسة في شهر مايو، مدعية أنها تعمل على إيجاد طرق لحماية معلومات المستخدمين من المحتالين المحتملين.

وجاء في تحديث سياسة غوغل ما يلي: "إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه. وذلك لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة تعتمد غالبا على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها والتي ربما تم اختراقها".

ونتيجة لذلك، يمكن أن يتم اختراق هذه الحسابات واستخدامها في البريد العشوائي أو أي محتوى ضار آخر، بالإضافة إلى سرقة الهوية.

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وقالت روث كريشيلي، نائب رئيس إدارة منتجات غوغل ، لموقع "ديلي ميل" في وقت سابق من هذا الشهر، إن التغيير ضروري "لحماية مستخدمينا من التهديدات الأمنية، مثل البريد العشوائي وعمليات التصيد الاحتيالي واختطاف الحسابات".

وإذا أراد المستخدمون حماية أنفسهم من فقدان الوصول إلى الحسابات القديمة، فيمكنهم اتخاذ خطوات لتلبية متطلبات غوغل بما في ذلك إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو النقر عليها، أو استخدام أداة بحث غوغل، أو مشاهدة مقاطع فيديو "يوتيوب" من حساباتهم المرتبطة.

وقالت غوغل في بيانها الصحفي الأولي إن العملية ستبدأ بالحسابات التي تم إنشاؤها ولكن لم تُستخدم مطلقا، ما يعني أن المستخدمين القدامى الذين كانوا غير نشطين مؤخرا قد يكون لديهم المزيد من الوقت لحفظ حساباتهم أو الملفات المرتبطة بهم.

وفي غضون ذلك، يجب على المستخدمين تنزيل Google Takeout لتصدير بيانات حساباتهم إذا كانوا يريدون حفظ ملفاتهم وليس حساباتهم.

ويوفر Google Takeout طريقة سريعة وسهلة لتنزيل جميع البيانات ونقلها خارج غوغل في أي وقت.

وبالمثل، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مدير الحساب غير النشط في غوغل لتحديد ما يحدث لحساباتهم وبياناتهم إذا أصبح غير نشط، بما في ذلك إرسال ملفات محددة إلى جهات الاتصال الموثوقة، أو إعداد رد تلقائي أو حذف الحساب بالكامل.

الجدير بالذكر أن أسهل طريقة للحفاظ على حسابك في غوغل نشطا، ومنع حذفه، هي تسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين.

المصدر: ديلي ميل