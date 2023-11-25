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هواوي تطلق أول حاسب لوحي قادر على الاتصال بالأقمار الصناعية!

العالم الرقمي و Social media

هواوي تطلق أول حاسب لوحي قادر على الاتصال بالأقمار الصناعية!
youtube/ TechTablets
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بدأت هواوي بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد، الذي سينافس بمواصفاته أفضل الحواسب اللوحية المتوفرة حاليا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الجهاز الجديد سيكون نسخة معدلة عن حواسب MatePad Pro 11 الأخيرة، وسيتميز بأنه أول حاسب لوحي قادر على الاتصال بمنظومة Beidou للأقمار الاصطناعية، ليوفر لمستخدميه إمكانية إرسال الرسائل أو مشاركة بيانات الموقع في المناطق التي لا تعمل فيها الشبكات الخلوية لتوفير الإنترنت.

ومن حيث الشكل سيكون الحاسب شبيها إلى حد كبير بحواسب MatePad Pro 11 الحالية، وسيحصل على الأغلب على شاشة بمقاس 11 بوصة، وسيجهز بلوحة مفاتيح خارجية يمكن إقرانها به عبر منافذ مغناطيسية، كما سيزود بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

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ولم تفصح هواوي بعد عن المواصفات التقنية لهذا الحاسب، لكن من المتوقع أن تجهزه بمعالج من نوع Kirin 9000s، وهو نفس المعالج الذي وضعته في هواتفها الرائدة، وأن تزوده بذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

ومن المفترض أن يعلن عن هذا الحاسب بشكل رسمي في 28 نوفمبر الجاري، ويطرح في الأسواق العالمية قبل نهاية السنة الحالية.

المصدر: 4pda

 

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