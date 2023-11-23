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OnePlus تطلق أحد أفضل الهواتف على الإطلاق

العالم الرقمي و Social media

OnePlus تطلق أحد أفضل الهواتف على الإطلاق
youtube/Cybo Tech
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تستعد OnePlus لإطلاق هاتف حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد من حيث الأداء وقدرات التصوير.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيجهز بشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة، أبعادها "20:9"، ترددها 120 هيرتزا، ودقة العرض فيها (1440/3216) بيكسل، وستحمى هذه الشاشة بزجاج Gorilla Glass Victus المتين المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات OxygenOS 14، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 المطور بتقنية 4 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 8/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة لتصوير الماكرو، وكاميرته الأمامية ستكون بدقة 16ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

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وسيحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: 4pda

 

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