غوغل تطلق تحذيرا هاما لمستخدمي "واتس آب"!

حذرت شركة غوغل مستخدمي تطبيق "واتس آب" من أن التخزين الاحتياطي للمحادثات والصور ومقاطع الفيديو القديمة "لن يكون مجانيا" قريبا.

والآن، سيتم احتساب الرسائل والوسائط الموجودة على تطبيق المراسلة الذي يحظى بشعبية كبيرة، ضمن حد التخزين السحابي لحساب غوغل الخاص بالمستخدم إذا كان يستخدم جهاز "أندرويد".

وتأتي حسابات غوغل الشخصية مزودة بمساحة تخزينية مجانية تبلغ 15 غيغابايت، ومع ذلك تتم مشاركتها عبر Google Drive وGmail وصور غوغل. وهذا يعني أن أي صور ومقاطع فيديو وملفات صوتية إضافية من "واتس آب" قد تجبر العديد من المستخدمين على الدفع مقابل مساحة تخزين إضافية.

وكتب أحد مديري مجتمع غوغل في منشور يوم الثلاثاء: "كتنبيه مهم، ستبدأ النسخ الاحتياطية لـ "واتس آب" على "أندرويد" قريبا في احتساب حد التخزين السحابي لحساب غوغل الخاص بك، على غرار كيفية التعامل مع النسخ الاحتياطية لـ "واتس آب" على منصات الأجهزة المحمولة الأخرى".

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وأضاف: "ستستمر النسخ الاحتياطية لتطبيق "واتس آب" على "أندرويد" في العمل، طالما أن لديك مساحة متوفرة في مساحة تخزين حسابك على غوغل. وإذا وصلت إلى حد التخزين الخاص بك، فستحتاج إلى تحرير مساحة لاستئناف النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة العناصر التي لا تحتاج إليها".

وسيبدأ طرح التغيير لمستخدمي "واتس آب" Beta الشهر المقبل، قبل أن يصل إلى جميع مستخدمي التطبيق على "أندرويد" في أوائل عام 2024.

وهناك العديد من خيارات الأسعار لمساحة تخزين غوغل الإضافية، حيث تبدأ أرخص خطة شهرية لـ 100 غيغابايت من البيانات بسعر 1.99 دولارا.

ويأتي التحديث وسط إصلاح شامل لكيفية إدارة غوغل للحسابات والبيانات عبر الإنترنت، مع حذف جميع الحسابات الشخصية التي كانت غير نشطة لأكثر من عامين في ديسمبر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأمان للمستخدمين النشطين، على الرغم من أن البعض أشار إلى أنها قد تؤثر عن غير قصد على الأشخاص الذين أنشأوا حسابات للأطفال الصغار من أجل مشاركة الذكريات والمعالم، وكذلك المستخدمين الذين يتحكمون في حسابات المتوفين الأقارب.

المصدر: إندبندنت