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هواوي تعلن عن "هاتف مشفّر" بمواصفات أمان عالية

العالم الرقمي و Social media

هواوي تعلن عن
youtube/ Pavel Khmurchyk
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كشفت هواوي بالتعاون مع China Telecom، عن هاتف ذكي حصل على ميزات أمان ممتازة لتشفير المكالمات والبيانات.

وأشارت هواوي إلى أن هاتف Mate60 Pro Quantum Security حصل على تقنيات "الحماية الثلاثية" للبيانات والاتصالات وتقنيات "التشفير الكمومي" ليصعب اختراق اتصالاته.

ويتم تشفير وفك تشفير البيانات الصوتية في هذا الهاتف عبر شريحة أمان إلكترونية وبرامج خاصة طورتها هواوي، كما تستخدم في هذا الهاتف المفاتيح الكمومية "QKD" التي تسمح بإنشاء قنوات اتصالات مشفرة لإجراء المكالمات الصوتية.

هواوي تعلن عن
3dnews

وبحسب هواوي فإن الهاتف يستحدث مفتاحا كموميا مشفرا في كل مرة يريد فيها المستخدم إجراء مكالمة صوتية، الأمر الذي يجعل المكالمات صعبة الاختراق.

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ويشير الخبراء إلى أن الهاتف حصل أيضا على تقنيات لتشفير الرسائل والملفات، وتقنيات "المراسلة الفورية الآمنة" التي توفر إمكانية تبادل البيانات بشكل آمن عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن يطلق هذا الهاتف بداية في الأسواق الصينية، ومن غير المعروف بعد الموعد المحدد لطرحه.

المصدر: 3dnews

 

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