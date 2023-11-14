"شبيه آيفون" يأتي بكاميرا فائقة الدقة! (فيديو)

كشفت Honor عن هاتفها الجديد الذي حصل على تقنيات ممتازة وكاميرات تعتبر من بين الأفضل في الهواتف.

وتبعا للشركة المصنعة فإن هاتف +Honor X50i سيتمتع بقدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على عدسة بدقة 108 ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر لتحديد عمق الصورة.

ويقدم الهاتف أداء ممتازا للمستخدم بفضل معالج Mediatek Dimensity 6080، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكره الداخلية التي أتت بسعة 256/512 غيغابايت.

أما هيكله فيشبه إلى حد ما تصاميم هواتف آيفون الجديدة، وبأبعاد (161/1/74.6/6.8) ملم، ووزنه 166 غ.

وشاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.

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وحصل الهاتف على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات GPS وGLONASS GALILEO وBDS لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واطا.

وسيطرح في الأسواق العالمية بأربعة ألوان أساسية هي الأسود والأزرق والأخضر والوردي، وبأسعار تبدأ من 210 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena