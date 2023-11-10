غوغل توفر تقنيات "البحث عبر الذكاء الاصطناعي" في دول جديدة

أعلنت غوغل عبر مواقعها الرسمية، أن تقنيات البحث التوليدي " SGE" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتوسع لتصل إلى أكثر من 120 دولة.

وأشارت غوغل إلى أن تقنيات البحث التوليدي SGE عبر متصفحها كانت متاحة في البداية في الولايات المتحدة واليابان والهند، وستصل إلى أكثر من 120 دولة ومنطقة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية، وفي دول إفريقيا وآسيا ودول المحيط الهادئ، ونشرت لائحة بالبلدان التي ستصل إليها هذه الخدمة.

كما نوهت غوغل إلى أنها أضافت أربع لغات جديدة إلى خدمات SGE،هي الإسبانية والإندونيسية والبرتغالية والكورية، إلى جانب اللغات الإنكليزية والهندية واليابانية، وستكون هذه اللغات متاحة لجميع مستخدمي الخدمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل ستضيف ميزات أخرى للخدمة المذكورة منها ميزات ستعرض نتائج البحث للمستخدم عبر نافذة مصغّرة في صفحة SGE الرئيسية.

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال متصفح "كروم" التابع لغوغل من خلال الحواسب أو عبر الأجهزة العملة بنظامي أندرويد و iOS.

المصدر: 4pda