Xiaomi تطلق هاتفا رخيص الثمن ومجهزا بكاميرات ممتازة

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتف جهّزته بتقنيات وكاميرات ممتازة، وستطرحه بسعر 140 دولار تقريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Redmi 13C حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 5 ميغا بيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل الهاتف على شاشة IPS LCD بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (1650/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا.

ويعمل بنظام Android 12 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد

ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.

وسيطرح في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري، بألوان أساسية هي الأسود والأبيض والأزرق.

المصدر: ixbit