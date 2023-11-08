Nintendo تطلق منصات جديدة لمحبي الألعاب الإلكترونية

تستعد شركة Nintendo لإطلاق منصات محمولة جديدة بمواصفات مميزة لمحبي ألعاب الفيديو.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن المنصات الجديدة ستشبه من حيث التصميم منصات Switch السابقة، لكنها ستحصل على شاشات OLED عالية الدقة وبترددات أكبر، ما يجعلها أكثر ملائمة لألعاب الفيديو الحديثة.

وستزود منصة Nintendo Switch بملحقات قابلة للإزالة ستثبت على جانبي الشاشة عبر منافذ مغناطيسية، يمكن من خلالها التحكم بالألعاب، كما سيكون بالإمكان فصل هذه الملحقات عن الشاشة للتحكم لاسلكيا بالألعاب عند إقران المنصة بالشاشات الكبيرة.

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وستحصل هذ المنصات على ذواكر داخلية بسعات أكبر من تلك اللموجودة في منصات Switch الحالية، وستجهّز بذواكر وصول عشوائي LPDDR4 بسعات تبدأ من 4 غيغابايت، ومعالجات فيها 4 أنوية Cortex-A57 بتردد 1.2 غيغاهيرتز، و4 أنوية A53.

وستطرح هذه المنصات للبيع اعتبارا من 19 نوفمبر الحالي عبر جميع متاجر Nintendo، كما ستطرح عبر موقع "أمازون"، وبأسعار تبدأ من 349 دولارا.

المصدر: 4pda