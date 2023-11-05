محلل عسكري روسي: مفاهيم جديدة تحاكي التطور التكنولوجي في حروب المستقبل

مع تطور التقنيات الحديثة في المجال العسكري، تتم صياغة فكر عسكري جديد خاص بخوض الحرب، وسيكون اختراق أنظمة الذكاء الاصطناعي أحد أكثر الوسائل تقدما في مواجهة العدو.

أعلن ذلك فلاديمير بروخفاتيلوف الباحث في أكاديمية العلوم العسكرية الروسية في حديث أدلى به يوم 2 نوفمبر لبوابة "لينتا. رو" الإلكترونية الروسية، حيث قال: "أعتقد أن اختراق أنظمة الذكاء الاصطناعي للعدو سيكون سلاحا خطيرا في حروب المستقبل. ومن أمثلته روبوتات الدردشة التي تصنعها الآن بعض الشركات الأمريكية والصينية". وأوضح قائلا:" على سبيل المثال، إذا كان العدو يمتلك سربا من المسيّرات الجوية يتحكم فيه درون مزوّد بالذكاء الاصطناعي، فإن باختراقه وإعادة برمجته، يصبح بإمكانه مهاجمة العدو نفسه."

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وحسب المحلل فإن بعض الجامعات في الولايات المتحدة، أجرت تجارب خاصة باختراق الذكاء الاصطناعي، وكانت بعضها ناجحة.

وأشار المحلل إلى أن النزاع في أوكرانيا قد دحض كل العقائد العسكرية الأمريكية القائمة على استخدام أحدث الأسلحة لأن حاملات الطائرات والسفن والطائرات الشبحية يمكن تدميرها بكل بسهولة بواسطة درونات رخيصة قابلة للاستبدال السريع.

وقال المحلل إنه بعد أن اتضحت المشكلة فإن التوجه العام الآن يهدف إلى استخدام هذه الدرونات الصغيرة على نطاق واسع.

المصدر: لينتا.رو