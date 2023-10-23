ما هي أشهر الهواتف الذكية في وقتنا الحالي؟!

نشر موقع gsmarena المتخصص بالشؤون التقنية قائمة جديدة بالهواتف التي تلقى اهتماما كبيرا، ويتابع أخبارها مستخدمو الإنترنت حاليا.

وتبعا لإحصائيات الموقع فإن هاتف Galaxy S23 Ultra من سامسونغ هو أكثر هاتف يتابع أخباره رواد الإنترنت عبر الموقع، بالرغم من مرور عدة أشهر على إطلاق هذا الجهاز.

وفي المرتبة الثانية وفقا لإحصائيات الموقع حل هاتف Galaxy S21 FE، إذ يتابع أخباره الكثيرون لمعرفة مواصفاته وأسعاره وتفاصيل بيعه، وثالثا، حل هاتف Galaxy A54 من سامسونغ، والمعروف بحصوله على مواصفات ممتازة مقارنة بسعره.

ورابعا، في التصنيف حل هاتف iPhone 15 Pro Max الجديد من آبل، وتلاه هاتف Galaxy S23 FE في المرتبة الخامسة.

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وضمت القائمة أشهر 10 هواتف حاليا وفقا للموقع أجهزة منها: Redmi Note 12، و Google Pixel 8 Pro، وهاتف 13T من Xiaomi، وRedmi 12، و Redmi Note 12 Pro، و13T Pro.

المصدر: gsmarena