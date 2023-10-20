"إنستغرام" تعتذر عن إضافة كلمة "إرهابي" إلى بعض ملفات المستخدمين الفلسطينيين!

اعتذرت Meta بعد إدراج كلمة "إرهابي" في المعلومات الذاتية لبعض مستخدمي "إنستغرام" الفلسطينيين، فيما تقول الشركة إنه خطأ في الترجمة التلقائية.

وأثرت المشكلة، التي أبلغ عنها لأول مرة من قبل 404media، على المستخدمين الذين كتبوا كلمة "فلسطيني" باللغة الإنجليزية في ملفاتهم الشخصية، والرموز التعبيرية للعلم الفلسطيني وكلمة "الحمد لله" مكتوبة باللغة العربية.

وعندما تُرجمت العبارة تلقائيا إلى الإنجليزية، كان نصها كما يلي: "الحمد لله، الإرهابيون الفلسطينيون يقاتلون من أجل حريتهم".

ونشر مستخدم "تيك توك"، YtKingKhan، في وقت سابق من هذا الأسبوع حول هذه المشكلة، مشيرا إلى مجموعات مختلفة لا تزال تُترجم إلى "إرهابي". ورد مستخدم على هذا الأمر بالقول: "من فضلك أخبرني أن هذه مزحة لأنني لا أستطيع فهمها، ولم تعد لدي كلمات".

وقال متحدث باسم Meta لـGuardian Australia، إنه تم حل المشكلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح: "أصلحنا مشكلة تسببت لفترة وجيزة في ظهور ترجمات عربية غير مناسبة في بعض منتجاتنا. نحن نعتذر بشدة عن حدوث ذلك".

وقال فهد علي، سكرتير منظمة الحدود الإلكترونية الأسترالية، وهو فلسطيني مقيم في سيدني، إنه لم تكن هناك شفافية كافية من Meta حول كيفية السماح بحدوث ذلك.

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وتابع: "هناك قلق حقيقي بشأن هذه التحيزات الرقمية، ونحن بحاجة إلى معرفة مصدر ذلك. هل هو نابع من مستوى الأتمتة؟ هل هو نابع من مشكلة في مجموعة التدريب؟ هل هو نابع من العامل البشري في هذه الأدوات؟ ليس هناك وضوح في ذلك. وهذا ما يجب أن نسعى إلى معالجته، وهذا ما آمل أن توضحه Meta بشكل أكبر".

وقال موظف سابق في "فيسبوك"، لديه إمكانية الوصول إلى المناقشات بين موظفي Meta الحاليين، لـGuardian Australia، إن هذه المشكلة "دفعت الكثير من الناس إلى حافة الهاوية" - داخليا وخارجيا.

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، اتُهمت شركة Meta بفرض رقابة على المنشورات الداعمة لفلسطين على منصاتها، حيث قيل إن Meta كانت تحظر الحسابات التي تنشر دعما لفلسطين، أو تخفض محتواها، ما يعني أنه من غير المرجح أن تظهر في صفحات الآخرين.

وفي تدوينة يوم الأربعاء، قالت Meta إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس "لمعالجة الارتفاع الكبير في المحتوى الضار والذي يحتمل أن يكون ضارا وينتشر على منصاتنا"، وأنه لا يوجد أي صحة لافتراض أن الشركة تقمع صوت أي شخص.

وقالت إنه كان هناك خطأ هذا الأسبوع أدى إلى عدم ظهور المقاطع والمنشورات التي تمت إعادة مشاركتها في قصص "إنستغرام"، ما أدى إلى انخفاض كبير في الوصول - ولم يقتصر هذا على المنشورات المتعلقة بإسرائيل وغزة.

وقالت Meta أيضا إن هناك انقطاعا عالميا في خدمة الفيديو المباشر على "فيسبوك" لفترة قصيرة.

المصدر: الغارديان