شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي توفر حماية إضافية لحسابات المستخدمين

أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي عن إضافة طرق جديدة للدخول إلى الحساب الإلكتروني في الشبكة، لتوفر حماية أفضل لحسابات المستخدمين.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشبكة: "للدخول إلى الحساب الإلكتروني في VK لم يعد من الضروري استخدام كلمات المرور التقليدية، بل أتيحت عدة طرق أخرى لتسجيل الدخول، هدفها تأمين حماية أكبر للحسابات لمنع اختراقها".

وأضاف البيان:"بات بإمكان المستخدمين استعمال البيانات البيومترية مثل بصمة الإصبع وبصمة الوجه للدخول إلى حسابهم، أو استخدام الرموز التي تصل إلى هواتفهم عبر الرسائل القصيرة في كل مرة يريدون فيها الدخول إلى حسابهم، كما يمكنهم استعمال رموز QR أيضا".

ويمكن للمستخدمين اختيار أي طريقة من الطرق المذكورة أعلاه لتمكين حساب " VK ID" الإلكتروني، والدخول إلى الحساب باستعمال إحداها، كما يمكن ربط الحساب الإلكتروني برقم هاتف معين واستعمال الحساب من الهاتف الذكي وعدة أجهزة أخرى.

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وحول الموضوع قال رئيس قسم الخدمات التقنية في "VK" إيفان سميرنوف، الطرق الإضافية في الدخول إلى الحسابات الإلكترونية في شبكتنا ستسهل على المستخدمين الوصول إلى حساباتهم وتضمن سلامة وخصوصية تلك الحسابات.

المصدر: 3dnews