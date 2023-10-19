"واتس آب" يقدم ميزة تسجيل الدخول إلى حسابين في الوقت نفسه!

كشفت شركة Meta أن "واتس آب" سيتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابين في الوقت نفسه عند استخدام هاتف واحد.

وربما تسمح الميزة الجديدة لشخص ما بإرسال رسائل سرا من حساب "واتس آب" بديل، دون كشفه باستخدام ما يسمى بالهاتف "النسخي" الثاني.

وأعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرغ، عن إطلاق الميزة الجديدة على صفحته على "فيسبوك". وسيتم طرحها لمستخدمي "أندرويد" في الأسابيع المقبلة، بينما سيتعين على مستخدمي "آيفون" الانتظار و"المتابعة".

ولإعداد حساب ثان بمجرد إطلاق الميزة، سيحتاج المستخدمون إلى رقم هاتف ثان وبطاقة SIM، أو هاتف يقبل شرائح SIM المتعددة أو eSIM.

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ويتعين عليك بعد ذلك فتح إعدادات "واتس آب" الخاصة بك، والنقر فوق السهم الموجود بجوار اسمك، وتحديد "إضافة حساب".

وهناك أيضا خيار لتعيين إعدادات خصوصية وإشعارات مختلفة على كل حساب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع فقط من الإشارة إلى أن "واتس آب" كان يخطط لإجراء عدد من التغييرات الرئيسية الأخرى على نظامه الأساسي.

وادعى المطّلعون الشهر الماضي أن التغيير سيشمل ألوانا مُحدثة و أزرارا جديدة، على الرغم من أن موقع التسريب WABetaInfo قال إن التغييرات قد تختلف اعتمادا على الجهاز الذي تمتلكه.

وقال WABetaInfo: "يسعدنا جدا أن نعلن أن "واتس آب" يعمل أخيرا على تحسين واجهة التطبيق من خلال إعادة التصميم. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم "واتس آب" أيضا إضافة ميزة تسمح للمستخدمين بفرز محادثاتهم باستخدام مرشحين: المحادثات الشخصية والمحادثات التجارية".

المصدر: ديلي ميل