Honor تعلن عن ساعة ذكية أنيقة ومتطورة

كشفت Honor عن ساعتها الذكية الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق ومواصفات عملية وممتازة.

وتأتي الساعة بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5 ATM، ومحاط بإطار معدني متين، أبعاد الهيكل (46.4/46.4/11.4) ملم، ووزنه 50 غ.

وحصلت الساعة على شاشة LTPO AMOLED بمقاس 1.5 بوصة، دقة عرضها (464/464) بيكسل، معدل سطوعها 310 شمعة/م تقريبا، ومجهزة بميزة Always on display.

وتعمل Honor Watch 4 Pro بنظام MagicOS 7.2، ويمكنها الاقتران لاسلكيا مع مختلف أنواع الهواتف والاجهزة الذكية، وحصلت على تقنيات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتقنيات لقياس معدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.

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وجهزتها Honor بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS لتحديد المواقع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 480 ميلي أمبير تعمل بميزة الشحن اللاسلكي، أما سعر هذه الساعة في الأسواق العالمية فسيكون 230 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit