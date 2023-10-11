طرق يجهلها الكثيرون لحماية الهواتف من التجسس!

كشف الخبير التقني ورئيس قسم تطوير التطبيقات في Gem Space، فاهي زاكاريان عن بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتبعاها لحماية الهواتف الذكية من خطر التجسس على بياناتها.

وخلال مقابلة مع موقع Prime الروسي قال الخبير: "هناك أزرار إعدادات مخفية في الهواتف يمكن من خلالها حماية هذ الأجهزة من خطر التجسس على بياناتها، فحتى عندما يقوم المستخدم بتعطيل بعض التطبيقات في جهازه تستمر هذه التطبيقات في جمع البيانات، لا يؤدي تعطيلها بشكل دائم إلى تحسين الخصوصية، بل يقلل من استنزاف بطارية الجهاز".

وأضاف "على سبيل المثال في الأجهزة التي تعمل بأنظمة Android يمكن تعطيل أجهزة الاستشعار دفعة واحدة مثل المايكروفونات والكاميرات وأنظمة تحديد المواقع، ويمكن ذلك من خلال التوجه إلى خيار (معلومات الهاتف)، ومن ثم الانتقال إلى قسم (معلومات البرنامج)، والنقر على خيار(Build number) سبع مرات، وفي عنصر (خيارات المطور) تحتاج إلى الانتقال إلى خيار (الإعدادات السريعة للمطورين)، وبعدها على خيار (تنشيط أجهزة الاستشعار).. بعد ذلك، سيظهر رمز جديد في لوحة الوصول السريع، يمكنك من خلاله تعطيل الوصول بسرعة إلى الميكروفون والكاميرا في أي تطبيق تستخدمه".

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أما بالنسبة لهواتف آيفون فقال الخبير :"يمكنك التحقق من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الميكروفون والكاميرا والبيانات لكل خيار على حدة في قائمة الخصوصية والأمان. وهناك يمكنك حظر طلبات تتبع الإجراءات على مواقع الويب والتطبيقات الأخرى تماما".

المصدر: 1prime