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"واتس آب" يحصل على ميزة جديدة لزيادة حماية بيانات المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

Sputnik RAMIL SITDIKOV
صورة تعبيرية
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ذكر موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" يختبرون ميزة جديدة ستزيد حماية بيانات المحادثات والمراسلات في التطبيق.

وأشار الموقع إلى المبرمجين اكتشفوا أن القائمين على "واتس آب" لديهم خطط لتزويد مستخدمي التطبيق بميزة تسمح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم.

وتم اكتشاف الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الأخير "2.23.21.9" لـ "واتس آب" الذي تم طرحه على متجر غوغل للتطبيقات، ونشر موقع WABetaInfo لقطة شاشة تظهر أن "واتس آب" تعمل على الميزة الجديدة التي ستطرحها مستقبلا.

wabetainfo.com
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وبفضل الميزة الجديدة سيتمكن المستخدم بنفسه من وضع كلمة مرور أو رمز سرّي ليحمي به مجلّد الدردشات الخاصة، كما سيتمكن بسهولة من العثور على هذا النوع من المجلدات داخل التطبيق، والأمر المهم الآخر هو إمكانية استعمال هذه الميزة من تطبيقات "واتس آب" التي يستعملها المستخدم من أجهزة أخرى غير جهازه الأساسي.

ويمكن اختبار الميزة الجديدة عبر الاشتراك في برنامج "واتس آب" التجريبي عبر أجهزة أندرويد بعد تحميل أحدث نسخة من التطبيق، كما يمكن اختبارها عبر أجهزة iOS .

المصدر: WABetaInfo

 

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