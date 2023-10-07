تعرف على هاتف Xiaomi الجديد وتقنياته المميزة
بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي صنف كواحد من بين أفضل هواتف أندرويد حاليا.
ويأتي هاتف Xiaomi 13T Pro بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.2/75.7/8.5) ملم، وزنه 206 غرامات تقريبا، ومحمي بزجاج Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2712/1220) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 446 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و +HDR10.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Mediatek Dimensity 9200+، ومعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
ويتمتع بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل مجهزة بفتحة عدسة f/2.2.
وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وزود ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا.
المصدر: gsmarena