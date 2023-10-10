روسيا بصدد تطوير كمبيوتر كمي يعتمد على 12 كيوبت فائقة التوصيل

يخطط علماء الفيزياء الروس لأن يكشفوا العام الجاري عن أول حاسوب كمي روسي يقوم على 12 كيوبت فائقة التوصيل .

صرح بذلك كبير الباحثين في مركز الكم الروسي دميتري تشيرموشينتسيف في المهرجان الثامن عشر "العلم 0+" الذي أقيم الأسبوع الماضي في جامعة موسكو الحكومية.

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وقال: "كان لدى روسيا عام 2019 جهاز كمبيوتر كمي واحد فقط يعتمد على اثنين من الكيوبتات. وبفضل خارطة طريق الحوسبة الكمومية التي تولت شركة "روس آتوم" الحكومية الإشراف عليها، أحرزنا تقدما كبيرا، والآن لدينا أربعة أجهزة مختلفة تعتمد على تكنولوجيات مختلفة جذريا". وأضاف قائلا: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنزيد العام الجاري من عدد الكيوبتات في جميع الأنظمة التي يتم تطويرها. ومن بينها جهاز كمبيوتر يعتمد على 12 كيوبتا فائقة التوصيل".

وكما أشار تشيرموشينتسيف، فإن التقدم السريع في تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية فائقة التوصيل والأيونية، وكذلك نظائرها المعتمدة على الذرات الباردة، جعلنا نأمل بأن يتمكن الفيزيائيون الروس من تحقيق جميع المسارات الأساسية للجزء الأول من خارطة الطريق الخاصة بالحوسبة الكمومية في وقت مبكر من عام 2024. ومع ذلك فإنه أوضح أن علماء الفيزياء يواصلون العمل في جميع المسارات الأربعة لخريطة الطريق، حيث لا يستطيع العلماء حتى الآن تحديد أي نوع من أنواع أجهزة الكمبيوتر الكمومية التي تمت دراستها هو الأكثر قابلية ومستقبلية للتطبيق في الممارسة العملية.

يذكر أن مهرجان عموم روسيا "Science 0+" يقام سنويا في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر في روسيا وعدد من الدول، بما في ذلك الصين وكازاخستان وبيلاروس وأوزبكستان. وفي موسكو أقيم مهرجان "Science 0+" العام الجاري في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر في أكثر من 100 مكان، ومن بينها جامعة موسكو الحكومية وعدد من الجامعات الأخرى والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لأكاديمية العلوم، وتضمن برنامج المهرجان حوالي 10000 فعالية، بما فيه معارض علمية تفاعلية، مختبرات افتراضية، عروض علمية، مناقشات، محاضرات، عروض أفلام، مسابقات للروبوتات، اختبارات.

المصدر: تاس