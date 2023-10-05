Acer تعلن عن جيلها الأحدث من الحواسب المحمولة

أعلنت شركة Acer عن أجهزة Chromebook الجديدة التي زودتها بتقنيات تجعلها تنافس أحدث الحواسب المطروحة حاليا.

وتأتي بين أبرز الأجهزة الجديدة التي أعلنت عنها الشركة حواسب Chromebook Plus 515 التي جهّزت بهياكل أنيقة التصميم، وزودت بشاشات IPS بمقاس 15.6 بوصة بدقة Full HD، بعضها يمكن التحكم به باللمس.

وتتميز هذه الحواسب عن أجهزة Chromebook السابقة بحصولها على معالجات Intel، إذ جهّزت بشرائح Intel Core i3 من الجيل الثاني 12 والأجيال الأحدث، كما زوّدت بذواكر وصول عشوائي تبدأ سعاتها من 8 غيغابايت، وذواكر SSD داخلية بسعات تبدأ من 128 غيغابايت.

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وحصلت هذه الأجهزة على كاميرات لمكالمات الفيديو تعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومجهزة بميزات تساعد على جعل خلفية الصورة ضبابية في أثناء المكالمات، كما تعمل الحواسب أيضا مع تقنيات Google Drive لتخزين البيانات عبر الخدمات السحابية، وحصلت على ميزات تساعد المستخدم على التحكم وتعديل الصور بطرق مختلفة، فضلا عن حصولها على بطاريات تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات تقريبا.

وستطرح هذه الأجهزة في الأسواق قريبا بأسعار تتراوح ما بين 399 و800 دولار، إذ سيعتمد سعر النسخة على المكونات الأساسية فيها مثل الشاشة والمعالج والذواكر.

المصدر: ixbit