سامسونغ تكشف عن أجهزة التتبع الجديدة SmartTag 2

كشفت سامسونغ عن أجهزة SmartTag 2 الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها للعثور على العديد من الأشياء وتتبعها في حال فقدانها.

وتتميز الأجهزة الجديدة عن أجهزة SmartTag بتصميم مختلف كليا، إذ حصلت على هيكل بيضوي الشكل بعض الشيء، وزودّت بفتحة تعليق مدعمة بإطار معدني من الداخل لحمايتها من التآكل والخدش.

وحصلت SmartTag 2 على مقاومة ممتازة للماء والغبار وفق معيار IP67، إذ يمكنها البقاء على عمق متر تحت الماء لمدة نصف ساعة تقريبا، كما زوّدت بمحفظة مطاطية خارجية تحميها من الصدمات.

وزوّدت هذه الأجهزة ببطارية داخلية قابلة للاستبدال تعمل لمدة 500 يوم ، ويمكنها العمل لـ 700 يوم في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة.

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وتعمل SmartTag 2 مع أجهزة سامسونغ الذكية من خلال تطبيق SmartThings الذي حصل على تقنيات جديدة تسهل العثور عليها وعلى الأشياء التي أرفقت بها، كما بات التطبيق ينبه المستخدمين في حال تتبعهم عبر أجهزة SmartTag غير معروفة.

وستطرحها سامسونغ في الأسواق العالمية بلونين هما الأبيض والأسود، بسعر 30 دولارا تقريبا.

المصدر: 4pda