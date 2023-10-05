 
مباشر

سامسونغ تكشف عن أجهزة التتبع الجديدة SmartTag 2

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تكشف عن أجهزة التتبع الجديدة SmartTag 2
youtube/@TechItBeforeYouWreckIt
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w61l

كشفت سامسونغ عن أجهزة SmartTag 2 الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها للعثور على العديد من الأشياء وتتبعها في حال فقدانها.

وتتميز الأجهزة الجديدة عن أجهزة SmartTag بتصميم مختلف كليا، إذ حصلت على هيكل بيضوي الشكل بعض الشيء، وزودّت بفتحة تعليق مدعمة بإطار معدني من الداخل لحمايتها من التآكل والخدش.

وحصلت SmartTag 2 على مقاومة ممتازة للماء والغبار وفق معيار IP67، إذ يمكنها البقاء على عمق متر تحت الماء لمدة نصف ساعة تقريبا، كما زوّدت بمحفظة مطاطية خارجية تحميها من الصدمات.

وزوّدت هذه الأجهزة ببطارية داخلية قابلة للاستبدال تعمل لمدة 500 يوم ، ويمكنها العمل لـ 700 يوم في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة.

سامسونغ تكشف عن أجهزة التتبع الجديدة SmartTag 2
youtube/REC Anything
إقرأ المزيد
ZTE تعلن عن هاتف مجهز بمواصفات جيدة وسعره منافس
ZTE تعلن عن هاتف مجهز بمواصفات جيدة وسعره منافس

وتعمل SmartTag 2 مع أجهزة سامسونغ الذكية من خلال تطبيق SmartThings الذي حصل على تقنيات جديدة تسهل العثور عليها وعلى الأشياء التي أرفقت بها، كما بات التطبيق ينبه المستخدمين في حال تتبعهم عبر أجهزة SmartTag غير معروفة.

وستطرحها سامسونغ في الأسواق العالمية بلونين هما الأبيض والأسود، بسعر 30 دولارا تقريبا.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الهيمنة إلى زوال ونتطلع لعالم بلا إملاءات.. أبرز تصريحات بوتين أمام منتدى فالداي الدولي