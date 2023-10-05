ZTE تعلن عن هاتف مجهز بمواصفات جيدة وسعره منافس

تستعد ZTE لإطلاق هاتف أندرويد جديد حصل على تقنيات وقدرات تصوير منافسة، وستطرحه بسعر 150 دولارا تقريبا.

ويأتي هاتف Blade A73 5G بهيكل أنيق مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.5/75.2/8.5) ملم، وزنه 197 غ.

وشاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Unisoc T760، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

وزوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصالات، وشريحة موديم للعمل مع شبكات 5G، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير .

المصدر: 4pda