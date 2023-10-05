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آبل "تنقذ هواتف آيفون" بتحديث جديد لأنظمة iOS

العالم الرقمي و Social media

آبل
Gettyimages.ru NurPhoto / Contributor
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أعلنت آبل عن إطلاق تحديث لأنظمة iOS، عالجت معه مشكلة مزعجة عانى منها مستخدمو هواتف "آيفون-15" الجديدة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها آبل فإن تحديث iOS 17.0.3 أتى لمعالجة مشكلة ارتفاع الحرارة التي اشتكى منها العديد من مستخدمي هواتف "آيفون-15 برو" و"آيفون-15 برو ماكس" الجديدة.

وكان العديد من مستخدمي هواتف آيفون الجديدة قد نشروا تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، اشتكوا فيها من أن هواتفهم ترتفع حرارتها بشكل"مزعج" أثناء الاستخدام.

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وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن التجارب بينت أن هواتف "آيفون-15 برو" وصلت حرارتها إلى 48 درجة مئوية خلال نصف ساعة من الاستخدام تقريبا.

وللحصول على التحديث الجديد يجب على مالكي هواتف آيفون التوجه إلى قائمة الإعدادات في أجهزتهم، ومن ثم خيار "عام"، وبعدها الضغط على خيار "تحديث برنامج التشغيل".

المصدر: appleinsider.ru

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بوتين: كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية ولم نبدأ الحرب في أوكرانيا وإنما نحاول إنهاءها