شواحن سيارات "بي إم دبليو" اللاسلكية تتسبب بمشكلات لهواتف آيفون الجديدة!

ذكرت بعض المواقع المهتمة بالشؤون التقنية أن بعض مستخدمي هواتف iPhone 15 تعرضوا لمشكلات في أجهزتهم بعد شحنها بالشواحن اللاسلكية في سيارات "بي إم دبليو".

وتبعا للمعلومات التي أوردها موقع MacRumors فإن "بعض مستخدمي هواتف iPhone 15 ظهرت لديهم مشكلات مع شرائح NFC في أجهزتهم بعد شحن هواتفهم بالشواحن اللاسلكية الموجودة في سيارات بي إم دبليو".

وأشار الموقع إلى "أنه وعلى مدار الأسبوع الماضي ظهرت العديد من الشكاوى على منصة X (تويتر سابقا)، حيث اشتكى أصحاب هواتف iPhone 15 من ظهور فشل في تطبيقات الدفع وغيرها من الأدوات التي تعتمد على شرائح NFC بعد أن شحنوا تلك الأجهزة بشواحن سيارات بس إم دبليو اللاسلكية، فبعد شحن الهواتف بدأت تظهر للمستخدمين رسالة خطأ في تطبيق Apple Wallet مع نص حول استحالة إعداد Apple Pay، ولاحظ المستخدمون أن الهاتف يدخل تلقائيا في استعادة البيانات مع ظهور شاشة بيضاء، و وبعد إعادة تشغيله، تصبح شريحة NFC غير صالحة للعمل".

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وتجدر الإشارة إلى أن شرائح NFC تستعمل لخدمات الدفع التلامسي في الهواتف والساعات الذكية والعديد من الأجهزة المحمولة، وتستعمل إيضا لإقران هذه الأجهزة ببعضها.

المصدر: cnews.ru