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إطلاق نسخة من متصفح Vivaldi لأجهزة آبل الذكية

العالم الرقمي و Social media

إطلاق نسخة من متصفح Vivaldi لأجهزة آبل الذكية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4ur

أعلنت Vivaldi عن إطلاق نسخة جديدة من متصفحها مخصصة للعمل مع هواتف أيفون وحواسب آيباد.

ومن أكثر ما يميز المتصفح الجديد هو إمكانية التحكم بعلامات التبويب كما في المتصفحات الموجودة في الحواسب أو هواتف أندرويد، إذ زوّدت واجهة المتصفح بشريط علوي للتحكم بتلك العلامات مع لإمكانية تبديل مواقعها على الشريط بكل سلاسة وسهولة.

إطلاق نسخة من متصفح Vivaldi لأجهزة آبل الذكية
vivaldi.com

ويوفر هذا المتصفح للمستخدمين العديد من الخيارات العملية إذ جهّز بأدوات للتحكم بالخصوصية، وخيارات للتحكم بآلية عرض الإعلانانات إذ يمكن حجب الإعلانانات أو أدوات جمع بيانات التصفح التي تظهرها بعض المواقع على الإنترنت.

وسمح المتصفح للمستخدمين أيضا بمزامنة التبويبات والمعلومات والبيانات مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة بشكل مشفر، وإمكانية تبديل محرك البحث الافتراضي.

إطلاق نسخة من متصفح Vivaldi لأجهزة آبل الذكية
vivaldi.com
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وتتوفر في المتصفح الجديد أيضا أدوات لإنشاء الملاحظات وحفظ عناوين مواقع الإنترنت للعودة إليها في أي وقت، كما حصل على واجهات تشغيل تجعله سهل الاستخدام عبر الحواسب اللوحية أو الأجهزة المحمولة ذات الشاشات الكبيرة.

المصدر: 4pda

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