 
مباشر

تقنية جديدة من Huawei تحدث طفرة في عالم الاتصالات!

العالم الرقمي و Social media

تقنية جديدة من Huawei تحدث طفرة في عالم الاتصالات!
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4lu

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة Huawei طورت منظومة اتصالات لاسلكية قد تغني عن تقنيات شبكات Wi-Fi وBluetooth.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Huawei تمكنت من تطوير منظومة جديدة للاتصالات اللاسلكية تدعى NearLink، وهذه المنظومة ستحدث نقلة نوعية في مجالات الاتصالات ونقل البيانات بين الهواتف والأجهزة المحمولة.

والمهم في تقنيات NearLink هو أنها ستقلل من معدل استهلاك الطاقة في الأجهزة الإلكترونية بنسبة 60% تقريبا مقارنة بتقنيات الشبكات اللاسلكية الأخرى، كما ستكون أسرع بست مرات في نقل البيانات، وستسمح بإقران أجهزة أكثر بـ 10 مرات.

ووفقا للمطورين فإن التقنية الجديدة ستستعمل مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، كما ستستخدم مع الأجهزة الإلكترونية المخصصة للمنازل الذكية، ومع السيارات الكهربائية أيضا.

إقرأ المزيد
العلماء الروس يتوصلون لاكتشاف سيحدث نقلة نوعية في الأجهزة الإلكترونية
العلماء الروس يتوصلون لاكتشاف سيحدث نقلة نوعية في الأجهزة الإلكترونية

وتم استخدام هذه التقنية في هواتف Mate 60 الجديدة كما يتوقع دمجها في أنظمة التشغيل HarmonyOS والعدي من منتجات Huawei الإلكترونية الأخرى.

المصدر: إزفيستيا

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا